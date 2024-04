“Bëj si qen, “ham-ham”…”, Egla dhe Françeska degradojnë në ofendime!

Big Brother Vip Albania është një fenomen social që mbërthen fort jo vetëm vëmendjen por edhe debatin publik. Këtë vit synimet janë akoma më të mëdha ndërsa shtëpia është më mbresëlënëse.

Prej datës 13 Janar në Top Channel ka nisur edicioni i tretë i “Big Brother VIP 3”. Një reality show, i cili që në natën e parë të spektakli arriti të gozhdonte para ekranit teleshikuesit dhe rezultoi të ishte mjaft i suksesshëm.

Egla dhe Françeska prej fillimit kanë pasur debate dhe mosmarrveshje me njëra-tjetrën. Ditën e sotme ato kanë pasur një tjetër debat mes tyre, i cili ka degraduar në ofendime.

Egla: Ik grisu o Françeska. O zemra grisu, zemra. Shyqyr që u mësove t’u shkëputesh njerëzve nga këpucët, si majdanoz je Françeska, si majdanozi pas këpucës, Françeska.

Françeska: O you’re so sweet, thank u. Thank u. Më bëhet shumë qejfi, avash se u këpute, avash se na tregove vrimën, avash mos na i trego vrimën, avash se u këpute, u rrëzove. Bëj si një qenush i vogël, ashtu bëjnë qenushat, hë bëj një çik “ham, ham”.