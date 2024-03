Bazë armatimesh në Babicë të Vlorës, policia: Arrestohet Luciano Deraj

Një arsenal me armë zjarri është zbuluar këtë të enjte në fshatin Babicë të Vlorës nga Policia.

Gjatë ditës sot Policia e Vlorës ka ushtruar kontrolle në një banesë në fshatin Babicë të Vlorës pas një informacioni se brenda shtëpisë fshiheshin disa armë zjarri.

Policia e Vlorës doli më herët në një deklaratë për mediat, ku njoftoi publikun për bazën e armatimeve që u gjet sot në Babicë .

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kreu i Policisë së Vlorës tha se ka dyshime që armët e gjetura të jenë përdorur për dy ngjarje kriminale të ndodhura në qytetin e Vlorës kohë më parë.

Më pas ai tha se në përfundim të hetimeve policia do të njoftojë median dhe publikun për më shumë detaje.

Deklarata e plote

Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë Drejtues Ermal Muçaj, konferencë për shtyp, në lidhje me parandalimin e ngjarjeve të rënda kriminale.



Përshëndetje, faleminderit për pjesëmarrjen.

Jam sot këtu, për t’ju përcjellë rezultatet e operacionit policor të koduar “Knock Out 6”, i cili është zhvilluar në zbatim të masave të përcaktuara në planin operacional kombëtar të koduar “Sundimi i ligjit”, me qëllim parandalimin e ngjarjeve të mundshme me pasoja të rënda kriminale.

Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, me mbështetjen e Forcës Speciale “RENEA”, janë përfshirë në veprime të thelluara hetimore dhe operacionale, për të bërë të mundur parandalimin e ngjarjeve kriminale, dokumentimin e aktivitetit të grupeve kriminale, identifikimin e anëtarëve dhe vënien e tyre përpara drejtësisë.



Falë informacioneve të siguruara dhe të vërtetuara në rrugë operative, për subjektin Luciano Deraj alias “Albano”, banues në Babicë të Madhe, Vlorë, në hetim nga ana jonë, për kryerjen e dy veprave të rënda kriminale, disa kohë më parë, në Vlorë, i cili posedonte një arsenal armësh, municonesh luftarake dhe lëndë shpërthyese, për llogari të tij dhe të personave të tretë, anëtarë të një grupi kriminal në qytetin e Vlorës, të cilit i atribuohen disa ngjarje kriminale. Në kuadër të ketij operacioni, i cili u zhvillua në orët e para të mëngjesit, në rrethinat e Vlorës dhe qytet, u bë e mundur kapja dhe arrestimi i shtetasit të sipërpërmendur dhe sekuestrimi i një sasie të madhe armatimi, si më poshtë:

1. Një armë zjarri snajper e kalibrit 7.62 mm, e montuar në gjendje luftarake, me silenciator (zhurmëmbytës);



2. Pjesë përbërëse të armëve luftarake, për formimin e 2 armëve të tjera zjarri pushkë snajper;

3. Një armë zjarri pistoletë, e markës “Zastava” kalibri 10 mm, dhe 2 krehra me fishekë të po këtij kalibri;

4. Një armë pistoletë-stilolaps me ngjyrë bronxi dhe një sasi prej 40 fishekësh të kalibrit 5.6 mm;

5. Një armë e futur në këllëf, e kalibrit 12 mm, prodhim Rus;

6. Dy kuti plastike me material ndihmëse për mirëmbajtjen e armëve snajper;



7. Minë e përshtatur me celular dhe eksploziv plastik, si dhe shtatë kallëpe me lëndë eksplozive plastik të kapaciteteve 200 dhe 400 gr;

8. Katër silenciatorë me trup metalik me ngjyrë të zezë për armë të gjata;

9. Një dylbi optike termike me ngjyrë ushtarake, me gjatësi 41 cm me shikueshmëri natën;

10. Katër dylbi optike si ato që vendosen në armët e zjarrit për shënjestër në largësi;

11. Dy palë dylbi optike vëzhgimi;

12. Akesorë plotësues për shënjestra optike të armëve të zjarrit;

13. Një kuti plastike me ngjyrë të zezë, brenda së cilës gjenden 200 copë fishekë kalibri 9 mm.

14. Një sasi e madhe fishekësh të kalibrit 7.65 mm dhe 45 krehra automatiku fishekë të kalibrit 7.62, model 56 dhe një sasi e madhe fishekësh të po këtij kalibri;



15. Nje sasi e madhe fishekësh kalibri 12 mm;

16. Disa mijëra fishekë luftarakë të kalibrave të ndryshëm, ndezësa granatash dore;

17. Disa celëularë që do t’i nënshtrohen ekspertizës;

18. Një radio marrëse-dhënëse, me mbishkrimin, me karikuesin e saj në valë të DVP Vlorë;

19. Një pajisje me antenë;



20. Njësi qëndrore kompjuteri dhe DVR;

21. Një numër i madh targash automjetesh dhe celësash të ndryshëm automjetesh;

22. Disa maska me ngjyre të zeze dhe maska silikoni me formën e kokes se njeriut;

23. Disa fenelina policie dhe veshje te ndryshme.



Theksoj se Policia e Vlorës, në bashkëpunim me Prokurorinë, gjatë operacioneve të koduar “Knock Out 4” dhe “Knock Out 5”, që u finalizuan gjatë muajit shkurt, sekuestroi një tjetër arsenal armësh zjarri: 1 minë me telekomand, 5 kallepe tritol, 7 kapsolla dentoatore, 4 armë zjarri automatik, 1 armë zjarri imituese, 12 krehra armësh, rreth 800 fishekë, 1 jelek antiplumb, të cilat, bazuar në inteligjencë informative, dyshohet se do përdoreshin për ngjarje kriminale, për llogari të grupeve kriminale.



Përfitoj nga rasti të siguroj qytetarët e qarkut Vlorë, se strukturat e Policisë janë tërësisht të angazhuara dhe të përkushtuara për të parandaluar, evidentuar dhe goditur krimin dhe paligjshmëritë. Në këtë kuadër, ftoj përsëri qyetarët që të jenë akoma më bashkëpunues me Policinë, pasi vetëm së bashku mund të krijojmë një ambient sa më të sigurtë për qytetarët dhe aspak të sigurtë për elementet kriminale.