"Batutë ordinere"/ Kristi shan anglisht, revoltohet Antoneta: Ma thuaj në shqip

Një debat të ashpër ka pasur mes Antonetës dhe Kristit dhe shkak kanë qenë disa fjalë të përdorura nga ky i fundit.

Teksa Kristi bisedonte me Luizin, Antoneta ndërhyri në bisedë duke pyetur diçka që kishte të bënte me Kristin, por duket se ndërhyrja e Antonetës nuk i pëlqeu Kristit aspak.

Ai përdori një frazë në gjuhën angleze “who the fuck is this gay”. Kjo batutë nga ana e tij, acaroi Antonetën, e cila e quajti të paedukatë dhe i kërkoi që atë batutë t’ia thoshte në shqip.

Kristi i kërkuar të përmbahet dhe i ka thënë se nuk bëhet dot faktorë në shtëpi në këtë formë.

DEBATI:

Kristi: O Antoneta po ti çfarë pate?

Antoneta: I thashë pse po i kërkon Kristit që të kërkojë falje.

Kristi: Po të isha jashtë do thoja ‘who the fuck is this gay?’

Antoneta: Po ti e ke seriozisht këtë? Të duket normale kjo? Të duket vetja gjë një madhëri këtu, qetësohu se po bëni batuta ordinere. Ça janë këto shprehje?

Kristi: Unë bëra një humor.

Antoneta: Ma thuaj në shqip se nuk je në Belgjikë.

Biseda vijon sërish mes tyre:

Kristi: Nuk ishte sharje për ty.

Antoneta: Mos harxho energji që të më bësh faktor ti mua.

Kristi: Unë them shprehjen që ka thënë McGregor, që ka thënë ‘who the fuck is this”, që ku erdhe ti?

Antoneta: Perfeksioni jot është shumë larg asaj që është perfekte, shyqyr që nuk jam pjesë e perfeksionit tat. As nuk dua ta kem afër, njeri pa edukatë, ti mendon se je shembull i Shqipërisë, vazhdo model je super model je, po je për gjërat e tjera.

Kristi: Përveç teje të gjithë e kuptuan, edhe Luizi qesh. Ai do ishte i pari që do fliste.