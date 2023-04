Bastet sportive, qeveria hedh projektligjin për konsultim publik, përcaktohen kriteret e licencimit

Siç edhe ishte paralajmëruar, Qeveria ka bërë gati një projektligj për rikthimin e basteve sportive online, projektligj i cili tashmë është hedhur për konsultim publik.

Sipas relacionit që shoqëron projektligjin qëllimi kryesor i kësaj nisme është rikthimi i kategorisë së Basteve Sportive por tashmë vetëm në formën online me qëllim formalizimin tregut të lojërave të fatit për këtë kategori loje, duke licencuar subjekte të cilat kanë eksperiencë në ushtrimin e aktivitetit baste sportive. Përjashtohet prania e pikave fizike të basteve.

Ndërkohë që një tjetër qëllim i rikthimit sipas qeverisë është garantimi i të ardhurave të mbledhura nga aktiviteti i basteve sportive online në mbështetjen direkte në fushën e sportit, kulturës, inovacionit dhe teknologjisë së inovacionit por dhe financimin e programeve të mbrojtjes së lojtarit.

Në projektligj thuhet se kompanitë që do të licencohen do të jenë të detyruara të lënë si garanci rreth 1.5 milionë euro, një fond prej 120 000 000 (njëqind e njëzet milionë) lekësh për mbrojtjen dhe garancinë ndaj lojtarët ( në vitin e dytë bëhet jo më pak se 5% e xhiros) dhe një fond prej 50 000 000 lekësh për të garantuar shlyerjen e detyrimeve periodike ndaj AMLF-së, organit tatimor etj dhe organeve të tjera të shtetit.

Organizatorët e kategorisë “Baste sportive online” derdhin në llogari të Fondit të Posaçëm masën 15 % të të ardhurave bruto nga loja.” Ligji i ri ndalon publicitetin e lojërave të fatit në median e shkruar dhe atë audiovizive.

Ndërkohë në nenin 10, të projektligjit parashikohet kriteret e licencimit të subjekteve të cilët do të aplikojnë për t’u pajisur me licencë në kategorinë “Baste sportive online”. ndër kriteret kryesore janë që subjekti që do të licencohet duhet të ketë një kapital themeltar jo më pak se 20 000 000 (njëzet milionë) lekë.

Kompania duhet të ketë përvojë në fushën e lojërave të fatit ne jo me pak se 3 shtete të BE/OECD dhe për jo me pak se 3 vjet, të ketë kapacitetet e duhura financiare, administruese, organizative dhe besueshmërinë e aplikantit për t’u angazhuar me sukses në projekte të tilla.

Një kriter i veçantë është fakti që asnjë prej aksionarëve nuk duhet të kenë qenë të dënuar penalisht, nuk duhet të jenë në proces gjyqësor për vepra penale, nuk duhet të jetë në proces ekzekutimi të detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera. Subjekti aplikues nuk ka detyrime tatimore të pashlyera.