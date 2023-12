"Bashkimi i komunave serbe ende një letër e vdekur"/ Serbia: Kosova e painteresuar

Bashkimi i Komunave Serbe në Kosovë, për formimin e të cilit u nënshkrua marrëveshja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës në vitin 2013, ende nuk është formuar, përkundër qëndrimit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës se ky është obligim prioritar i Kosova.

Zyrtarët nga Beogradi dhe Prishtina kanë qëndrime të kundërta për kompetencat, si dhe për statutin e Komunitetit dhe tani më shpesh mendime të ndryshme dëgjohen edhe nga Prishtina.

Duke refuzuar draft-statutin e Bashkimit të Komunave Serbe të hartuar nga ekipi menaxhues serb, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pranuar atë të propozuar nga Bashkimi Evropian, thuhet në Euronews Serbia.

“Kemi thënë se pranojmë të nënshkruajmë pakon që do të përmbajë pjesë të marrëveshjes bazë nga Brukseli, aneksin zbatues nga Ohri, si dhe këtë draft për të cilin paraprakisht kemi dërguar komente”, tha Kurti.

Kryenegociatori i Prishtinës, Besnik Bisljimi, pretendon se Kosova ka pranuar vetëm dërgimin e draft-traktatit në Gjykatën Kushtetuese, ndërsa për presidenten Vjosa Osmani ka paqartësi në propozim.

“Ne do të presim që Bashkimi Evropian të publikojë draftin publik të statutit, si dhe komentet. Në momentin që dokumenti të publikohet dhe të mbërrijë në Gjykatën Kushtetuese, unë si president i vendit do të jap komentet e mia në për të hequr paqartësitë”, tha Osmani.

E pas deklaratës së ndërmjetësit në dialog, Miroslav Lajçak, se statuti i Bashkësisë së Komunave Serbe është çështje e brendshme e Kosovës, kryeministri i Kosovës ndryshon qëndrim.

“Nëse kjo çështje ka të bëjë konkretisht me Kosovën, me të cilën pajtohem plotësisht, atëherë Kosova për punë të brendshme jo vetëm që ka Qeveri, por ka edhe ministra përkatës që merren me këtë punë, nuk kam thënë që do të shkruaj draft, kam thënë se Unë mund ta shkruaj dhe thashë se cilët janë ministrat e mi dhe me kë konsultohem kur është fjala për këtë temë, përkatësisht Nenad Rashiq dhe Elbert Krasniqi”, thotë Kurti.