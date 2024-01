Bashkia e Fushë-Arrëzit shpall gjendjen e jashtëzakonshme

Për shkak të reshjeve të dendura të dëborës, Bashkia e Fushë Arrëzit ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme.

Lajmi është dhënë në rrjetet sociale nga kryebashkiaku Hil Curri.

"Bashkia Fushë-Arrëz ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të reshjeve të denduara të bores! Ekipi i Emergjencave Civile të bashkisë po punon me të gjithë sektorët për përballimin e situatës.

Bashkia Fushë-Arrëz do të bej të pamunderen për të ju gjendur pranë banoreve me të gjithëve Njësitë Administrative, Iballe, Blerim, Fierze, Qafë-Mali. Po koordinojmë punen me Emergjencat Civile Kombetare për të përballuar situatën", shprehet kryebashkiaku.