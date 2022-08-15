LEXO PA REKLAMA!

Po lahej në Gjirin e Lalëzit, shpëtohet nga mbytja 50-vjeçari bashkë me mbesën

Lajmifundit / 15 Gusht 2022, 14:11
Aktualitet

Po lahej në Gjirin e Lalëzit, shpëtohet nga mbytja

Një pushues është shpëtuar nga mbytja teksa po pushonte në plazhin e Gjirit të Lalëzit.

Në mesditën e së hënës, M. Kastrati 50 vjeç është ndjerë keq, ndërsa po lahej në det.

Policia kufitare që po patrullonte në zonë ka ndërhyrë për shpëtimin e tij. Paraprakisht dyshohet se 50-vjeçari nga Rrashbulli i Durrësit mund të ketë kaluar një parainfarkt.

Në rrezik mbytjeje ka qene dhe mbesa e tij 13-vjeçare.

Pas nxjerrjes ne breg dhe ndihmës nga familjarët dhe policia kufitare, të dy janë jashtë rrezikut për jetën./tch

