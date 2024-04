Basha: Unë i tremb kundërshtarët! Më sulmojnë, se jam kërcënim final për ta!

Deputeti Lulzim Basha thotë se përbën një kërcënim ekzistencial dhe final për kundërshtarët e tij politik dhe sipas tij, kjo është edhe arsyeja që e sulmojnë.

Në një intervistë televizive Basha tha se politikat e tij kanë në qendër njerëzit dhe sipas tij, kjo gjë i tremb kundlrshtarët e tij politik.

Edhe pse vitet e fundit nuk ka organizuar asnjë protestë vetë, sipas Bashës, PD e Berishës i bën protestat me leje.

“Akuza të pabaza të një grupi pazarxhish që e kanë mendjen te karrigia e tyre, nuk kanë kapacitet të diskutojnë as një diskurs politik. Jemi në një program të ngjeshur për riorganizimin e Partisë dhe denoncimit të qeverisë me vepra. Këta që janë aneks i PS dhe protestat i bëjnë me leje. Mbajnë në sirtar propozimet tona për heqjen e imunitetit. Dhe denoncimet i kanë me leje, janë akaparuara nga PS. Vëmendja e njerëzve po drejtohet nga ajo që do vijë pas një viti.

Merren sepse e dimë se nuk jemi në tavën e tyre dhe përbëjmë një kërcënim ekzistencial dhe final, dhe ndërtimin e një politike ku në qendër janë njerëzit. Kjo i tremb këta dhe adaptojnë politikën e baltës dhe shpifjeve. Ata riqarkullojnë sulmet e njëri tjetrit. Janë bashkë për interesat e tyre kundër interesave shqiptare. Politika e gladiatorit e pseudogladiatorit, që kur vjen puna i ngul thikën protestuesit është politikë me dy fytyra.” – tha Basha.