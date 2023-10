“Baroni” i drogës, Gëzim Çela, në kërkim/ Artan Hoxha: Nuk kapet lehtë, ka lidhje të fuqishme me shtetin

Gazetari Artan Hoxha ka folur për Gëzim Çelën, ish oficerin, i cili së fundi është shpallur në kërkim nga policia për trafik droge, detaje të cilat kreu i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku it ha pasditen e sotme në një konferencë për mediat në kuadër të operacionit “Flakët në det”.

Hoxha tha se Çela nuk kapet lehtë pasi ka lidhje të fortë me shtetin dhe ka marrë pjesë në fushata elektorale.

I ftuar në emisionin "Të paekspozuarit" me gazetarin Ylli Rakipi, gazetari tha se, Çela u ka dhënë para dhe i ka mbështetur me vota politikanët si dhe u ka vënë në dispozicion makina të blinduara.

“Gëzim Çela është akuzuar fillimisht nga policia italiane për prostitucion, trafik lëndësh narkotike dhe aty bëhej fjalë dhe për vrasjen e dy karabinierëve. Në atë kohë gjykata italiane e kishte shpallur në kërkim është bërë i mundur arrestimi i tij në Shqipëri, por e bindi gjykatën se vuante nga një sëmundje e pashërueshme dhe e liruan dhe pasi doli nga burgu u arratis dhe u arrestua në Turqi në 2006 po për trafik droge, bëri 6 vite burg atje dhe më pas ata e dërguan në Rinas, por prapë arriti të lirohej.



Gëzim Çela nuk është nga ata tipa që mund ta kapësh lehtë, vetëm nga Afrika nuk është dënuar se me pjesën tjetër ka mbaruar punë. Ai ka lidhje të fuqishme me shtetin. Ka marrë pjesë në fushata elektorale, u ka dhënë para, i ka mbështetur në vota i ka vënë makina të blinduara në dispozicion. Nga 2003 deri sot ai duhet të kishte ndërruar jetë disa herë, me sëmundjen që përdori për tu liruar nga burgu, por ai jo vetëm që jeton por ka vazhduar aktivitetin e tij”, tha Hoxha.