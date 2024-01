Bardhi konfirmon takimet për bashkimin e opozitës, përjashton Bashën

Kreu i grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi ka paralajmëruar se aksioni opozitar do të vijojë derisa të plotësohen kërkesat për ngritjen e Komisioneve Hetimore.

Bardhi paralajmëroi mazhorancën socialiste tha se nuk do ketë seanca normale në Parlament.

“Në parim nuk përjashtohet asnjë akt nga aktet ekstreme të sakrificës të deputetëve të opozitës deri në përmbushjen e kërkesave tona. Të gjitha këto opsione janë hedhur në tryezë dhe janë miratuar në parim nga deputetët e PD. Siç e thashë, do jetë grupi që do të vendosë nëse ne do kalojmë në një përshkallëzim të aksionit tonë në Kuvend. Pra, është një vendimmarrje që e merr grupi parlamentar, por secili prej nesh ka shprehur gatishmërinë për të kaluar në secilin nga skenarët që ju përmendët.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ajo që dua të konfirmoj është se grupi parlamentar ka gjykuar që prioritet në atë moment do të duhet të jetë përballja me regjimin e Edi Ramës. Secili prej nesh janë të ndërgjegjësuar, pra të 43 deputetët janë të ndërgjegjësuar që vetëm bashkimi i PD do ta forconte PD-në. Vijimi i konfliktit dhe përçarja brenda PD dhe vetë opozitës e dëmton PD-në, e dobëson PD-në, prandaj dhe duhet të jetë temë diskutimi në mbledhjet e ardhshme. Sa i takon vendit se ku zhvillohen mbledhjet, ka zero vlerë vendi se ky i zhvillojmë ne mbledhjet,” tha Bardhi gjate intervistes ne Syri tv.

Gjithashtu Bardhi konfirmoi takimet për bashkimin e opozitës, por përjashtoi Lulzim Bashën nga ky bashkim, duke thënë se ai është në komoditet me regjimin e Edi Ramës.