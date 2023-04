Banorët e Bërxullës thirrje qeverisë: Nuk shembet shtëpia me forcë, por me ligj

Një nga banorët e Bërxullës është shprehur se “nuk shembet shtëpia sot me forcë por me ligj”.

Ai u shpreh se qeveritarët, të cilët deri tani kanë heshtur të “nëse janë burra të vijnë këtu”.

“Nuk shembet shtëpia sot me forcë por me ligj. Nëse janë burra të vijnë këtu, nëse i kam ndonjë hile. Kam punuar me mish e me shpirt. E ndërtova me djersë shtëpinë.

Nuk ka burrë nëne që të më shembë shtëpinë mua”, tha njëri nga banorët.