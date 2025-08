“Bankers” mashtroi për të marrë para! Si u përfituan në kundërshtim me ligjin nga kreditimi 244 mln lekë

Raporti voluminoz i Prokurorisë së Fierit, e cila po diskuton për t’ia kaluar dosjen SPAK, evidenton shkelje të tjera që kompania koncesionare Bankers Petroleum ka kryer me koncesionin e saj 20-vjeçar për naftën në Shqipëri.

Ja çfarë thuhet në raport: “Nga verifikimi i kontrolleve tatimore të kryera për periudhën janar 2018 – dhjetor 2018 dhe periudhën janar 2019 – dhjetor 2019 në lidhje me rimbursimin e TVSH-së, ka rezultuar se shoqëria “Bankers” dyshohet se ka përfituar në kundërshtim me ligjin nga kreditimi i TVSH-së për këto vite në vlerën 244 milionë lekësh. Dyshohet se nga shoqëria janë kryer veprime të cilat përbëjnë shkelje ligjore me efekte fiskale, konkretisht: në aspektin tatimor, dyshohet se ka kryer rritje të pajustifikuara dhe fiktive të shpenzimeve duke rënduar kontabilitetin në shkelje të “Për tatimin mbi të ardhurat”. Veprime të cilat kanë çuar dhe janë përdorur nga ana e shoqërisë për të ulur në vlerën 5.1 miliardë lekë vit pas viti dhe për të hequr bazën e fitimit tatimor dhe shmangur detyrimin e tatimpaguesit për deklarimin dhe pagesën e Tatimit mbi Fitimin”.