Banka e Shqipërisë "kundër tregut": Shqiptarët po marrin më shumë kredi për shtëpi
Ne nje kohe kur flitet per kufizime ne kredite per shtepi, dhe rregullime ne tregun e pronave duke parashikuar tkurrje te kerkeses dhe renie te cmimeve, Banka e Shqiperise flet per disa te dhena krejt te kudnerta me keto zhvillime.
Drejtori i Departamentit të Stabilitetit Financiar (DSF) në Bankën e Shqipërisë, Klodian Shehu, dha një pasqyrë të thelluar mbi tendencat e fundit në sektorin e kreditimit në vend. Ai konfirmoi se gjatë periudhës së fundit, ka pasur një rritje të dukshme të numrit të kredive të marra nga shqiptarët, me një përqendrim të veçantë në kreditë për individët dhe familjet.
Sipas Shehut, kontributi kryesor në këtë rritje i përket kredive për blerje shtëpie, të cilat përbëjnë pothuajse dy të tretat e totalit të kredive të marra nga individët. Ai theksoi gjithashtu se normat e interesit kanë pësuar një ulje të ndjeshme gjatë kësaj periudhe, duke krijuar një klimë më të favorshme për marrjen e kredive, sidomos në lekë.
Pyetja që shumë shqiptarë po i bëjnë vetes është nëse është momenti i duhur për të marrë kredi. Drejtori Shehu thekson se, sa i takon normave të interesit, kushtet janë në nivelet më të ulëta historike, duke e bërë marrjen e kredisë një opsion të favorshëm për shumë familje dhe individë që planifikojnë investime në pasuri të paluajtshme apo projekte të tjera personale.
A është e vërtetë që në shqiptarët po marrin më shumë kredi se më parë?
Klodian Shehu: Është e vërtetë, të paktën me të dhënat që kemi ne dhe analizat që bëjmë ka një rritje të numrit të kreditimit dhe kontributin kryesor në këtë rritje e jep kredia për individët, kredia për familjet, por dhe kredia për bizneset.
Në bazë të informacioneve që ke, për çfarë arsyesh e marrin më shumë njerëzit kredinë?
Klodian Shehu: Kredia që merret më shumë aktualisht, është kredia për blerje shtëpie. Megjithatë ka kredi për natyra dhe qëllime të ndryshme që marrin individët. Por, kredia për blerje shtëpie është gati 2/3 e gjithë kredisë që marrin individët.
Janë ulur vërtet interesat?
Klodian Shehu: Kredia që japin bankat në përgjithësi është kredi në lek dhe kredi në valutë. Pjesa më e madhe është kredi në lekë, normat e interesit në përgjithësi kanë ardhur në rënie si për lekun ashtu edhe për valutën. Aktualisht norma e interesit për kredinë në lekë është diku tek 7-7.2%, ndërsa për kredinë në valutë është disi më e ulët. Megjithatë në kredinë për blerje shtëpish, mesatare, është rreth 3.8-4% dhe është më e ulët se sa norma e kredisë për valutën.
A ja vlen që të marrësh tani në këto momente një kredi?
Klodian Shehu: Kjo është një pyetje që është pak e vështirë për t'iu përgjigjur me po ose jo. Duke u nisur vetëm nga niveli i normës së interesit, mund të thuhet që situata apo kushtet për të marrë një kredi tani janë të përshtatshme, sepse norma e interesit tani mund të themi që ka qenë në nivelet më të ulëta që ka qenë ndonjëherë për lekun, por edhe për valutën.