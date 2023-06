Balluku i fajësoi se kishin ndërtuar në gjurmën e Unazës, banorët: Në zgjedhje na thanë se shtëpitë s’do prekeshin

Edhe sot, banorët që preken nga shembja e banesave në disa lagje të ndryshme të Tiranës, kanë dalë në protestë përpara Kuvendit.

Ata kanë akuzuar ministren e Infrastrukturës Belinda Balluku se ka gënjyer në lidhje me banesat që rrezikojnë shembjen, pasi nuk di as numrin real të tyre.

Protestuesit shprehen se në rast se institucionet shtetërore nuk do të kenë një reagim, ata do të ndërmarrin akte ekstreme si greva e urisë, deri në vetëflijim.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Kërkojmë që të stopohet gjithçka, dhe duhet të jepet një zgjidhje për të gjithë këta njerëz. Mirë mo zonjë ku do të ndërtojmë ne, që ti thua se ne e dinim që aty do kalonte projekti, se ti do të favorizosh ca njerëz që duan të bëjnë pallate dhe qendra tregtare.

Ministrja tha dje se projekti në fjalë është i vitit 1986, jo e nderuar, as vitin nuk e di. Ky projekt është ndryshuar dy herë, njëherë në vitin 2012 dhe njëherë në 2015.

Gjatë zgjedhjeve kur na kërkuat votën na thatë se shtëpitë tona nuk do të prekeshin.

Balluku nuk e di sesa banesa shemben, tha që do të ketë zgjidhje alternative për ata që nuk kanë legalizim, Kush është ai budalla mor zonjë që lë banesën e tij, dhe pranon që të shkojë në banesa sociale. Kërkon që njerëzit të heqin dorë përpara një ligji që është antikushtetues, të çohet ligji në Gjykatën Kushtetuese.

Balluku këto nuk i njeh, nuk ka vullnet oër legalizimin, ndaj edhe janë krijuar vonesa.

A ka ardh Elisa në lagje për tju takuar? Jo nuk ka ardhur”, thanë mes të tjera banorët.

Ata kërkuan që një përfaqësi e tyre të ishte sot në Kuvend, në mënyrë që të përballej me deputetë.