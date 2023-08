Balla takim me ambasadorin gjerman: Kërkojmë të krijojmë mekanizma të rinj për Policinë e Shtetit

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla është takuar me ambasadorin e ri gjerman në Tiranë Karl Bergner, ku në fokus të bisedës kanë qenë mundësitë për krijimin e mekanizmave të rinj për promovimin e njerëzve me integritet të lartë moral dhe profesional.

Përmes një postimi në ‘Facebook’, Balla shkruan se me palën gjermane do të vazhdohen operacione të përbashkëta hetimore në luftën kundër veprave penale për narkotikët, trafiqet e paligjshme dhe krimin ekonomik.

Postimi i ministrit Balla:

Mirëprita në një takim Ambasadorin e ri gjerman në Tiranë Karl Bergner. Ndërsa brenda strukturës së Policisë së Shtetit po synojmë të krijojmë mekanizma të rinj për promovimin e njerëzve me integritet të lartë moral dhe profesional, ekspertiza gjermane në këtë drejtim do të jetë mjaft e rëndësishme. Një ndër sektorët prioritarë për ne është rifreskimi, trajnimi dhe modernizimi sipas standardeve gjermane i policisë së qarkullimit rrugor. Do të vazhdojmë të kryejmë operacione të përbashkëta hetimore në luftën kundër veprave penale për narkotikët, trafiqet e paligjshme, pastrim parash, krimin ekonomik e financiar, krimin kompjuterik. Task-Forca e përhershme mes dy policive tona “Anti-Skifter” do të vijojë të japë rezultate në goditjen e elementëve keqbërës, me çeljen dhe ndjekjen e procedimeve penale paralele