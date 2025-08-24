LEXO PA REKLAMA!

Baba i tre fëmijëve, 35-vjeçari që u përplas nga adoleshenti në Fier po lufton për jetën, në gjendje kome

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 20:22
Një aksident i rëndë ndodhi rreth orës 11:00 të ditës së sotme pranë Shkollës së Muzikës në Fier, ku një këmbësor u përplas nga një automjet tip “Range Rover”.

I aksidentuari është identifikuar si Kreshnik Tomani, 35-vjeç, baba i tre fëmijëve.

Sipas dëshmive, ai ishte duke kaluar rrugën kur u godit nga automjeti që drejtohej nga një 17-vjeçar, i cili qarkullonte pa leje drejtimi. Përplasja ka qenë shumë e fortë dhe i ka shkaktuar plagë të rënda.

Menjëherë pas ngjarjes, Tomani u transportua fillimisht në Spitalin Rajonal të Fierit, por për shkak të gjendjes së rëndë u dërgua në Spitalin e Traumës në Tiranë.

Mjekët konfirmojnë se ai ndodhet në gjendje kome dhe i intubuar, duke luftuar për jetën.

Policia e Fierit ka shoqëruar adoleshentin që drejtonte mjetin dhe ka nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes./vizionplus.tv

