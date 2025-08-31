Azili në Angli, ushtari i Aldo Bares i bën "ping pong" sistemit, ish-ministri: Po luan me ne
Një vrasës dhe drejtues bande, i cili ka zhvilluar një betejë për të drejtat e njeriut për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar dhe që ka kushtuar tatimpaguesve mijëra paund, vijon ende të qëndrojë në shtetin ishull ka depozituar një ankim tjetër në gjykatë.
Britanikja “The Sun” shkruan keshtu për 59-vjeçarin Maksim Çela, për të cilin raporton se së pari kërkoi azil, duke thënë se rivalët e tij në botën e krimit do ta vrisnin nëse do të kthehej në Shqipëri. Më pas ndryshoi historinë dhe nisi një betejë ligjore për të drejtat e njeriut, duke pretenduar se deportimi i tij do ta vinte në rrezik trajtimi degradues ose torturë.
Çela arriti madje të siguronte një vendim nga një gjyqtar i imigracionit në Mbretërinë e Bashkuar që i mundësoi të mbetej anonim, derisa gazeta The Sun e zbuloji identitetin e tij pas një beteje ligjore 23-mujore, vijon britanikja.
Ai humbi betejën kundër deportimit në maj, por The Sun mëson se po vazhdon luftën, “këtë herë në Gjykatën e Apelit, në një lëvizje që mund t’i kushtojë tatimpaguesve një pasuri të madhe”.
Skandali ka nxjerrë në pah vështirësinë e largimit të emigrantëve të paligjshëm sapo ata mbërrijnë në Mbretërinë e Bashkuar, pasi mijëra të tjerë mbërrijnë çdo javë me anije dhe kamionë.
“Ky rast i tmerrshëm tregon gjithçka që duhet të dimë rreth sistemit të prishur të azilit në Britani. Ky terrorist, gangster dhe vrasës policësh qartësisht nuk ka të drejtë të qëndrojë në Mbretërinë e Bashkuar, por po luan me sistemin si violinë dhe po qesh me ligjin”, u shpreh ish-ministri konservator i Drejtësisë, Robert Jenrick.
Çela, i cili ka lindur në qytetin shqiptar të Lushnjës, pretendon se punonte në një klinikë dentare dhe në një spital. Por gjykata e azilit në Mbretërinë e Bashkuar dëgjoi se ai ishte, në fakt, një “terrorist i dhunshëm” që planifikonte të shpërthente një bombë në një stadium futbolli me 12.000 vende në vitin 2000. Pasi komploti doli në dritë në vitin 2001, një gjykatë shqiptare e dënoi me pesë vjet burg.
Ai u dënua më vonë me 25 vjet burg në shtator 2006 për vepra “terroriste ” dhe armëmbajtje pa leje të lidhura me vrasjen e një oficeri policie shqiptar që luftonte krimin. Çela u lirua në dhjetor 2022 dhe mbërriti në aeroportin e Heathrow disa ditë pas lirimit të tij me një pasaportë të falsifikuar.