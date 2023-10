Avokati i familjarëve të viktimave të Gërdecit tregon sa do të zgjasë gjyqi për Fatmir Mediun

Dorian Matlija, avokati i familjarëve të viktimave të Gërdecit në një intervistë foli për dosjen "Gërdeci" që ka shkuar në gjykatë. Matlija deklaroi se procesi mund të zgjasë deri në 1 vit, dhe se me 18 tetor do thirren 15 dëshmitarët e parë.

"Gjyqi do zgjasë për ca kohë. Me 18 tetor do thirren 15 dëshmitarët e parë. Ky proces mund të zgjasë 1 vit. Bëhet fjalë për një proces kompleks. Lista e dëshmitarëve të Mediut nuk u pranua e plotë.

Do jetë një proces normal jo gjykim i shkurtuar. Ka emra që dëshmojnë për herë të parë. Biznesmenët amerikanë nuk u pranuan nga gjykata. Nuk është qëndrimi i familjarëve për të goditur Mediun, ato duan zbardhjen e çështjes", tha ndër të tjera Matlija.