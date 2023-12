Avokati i Berishës kërkon pezullimin e seancës në Këshillin e Mandateve

Avokati i kryedemokratit Sali Berisha ka kërkuar në Këshillin e Mandateve dhe Imunitetit pezullimin e seancës ku po shqyrtohet kërkesa e SPAK.

Avokati Genc Gjokutaj kërkoi që të shtyhet mbledhja deri në shprehjen e Gjykatës Kushtetuese për masat e sigurisë të dhëna ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha.

“Kjo çështje ka filluar më parë, odiseja e masave të sigurimit, jo procedimi dhe çdo rezultat i atij procedimi ka filluar në muajin tetor. Masat e mëparshme janë marrë me kërkesë të SPAK drejtuar GJKKO.

Kjo prokurori i është drejtuar gjykatës ndërkohë që Berisha është deputet i Republikës së Shqipërisë.

Ne do të paraqisim një vendim që masa e sigurisë Detyrim paraqitje është dhënë me autorizimin e Kuvendit. Është vendimi 104 të vitit 2017 që bëhet fjalë për ish-deputetin Saimir Tahiri dhe në atë rast Kuvendi ka dhënë autorizimin dhe për masat e sigurisë “Arrest me burg” dhe “Ndalim i daljes jashtë shtetit.

Ne kërkojmë pezullimin e kësaj seance dhe unë dua t’ju shpjegoj pse e kërkojmë. Ju mund ta merrni vendimin, por ne duhet ta shpjegojmë. Kërkojmë të pezullohet seanca deri në dhënien e vendimit të Gjykatës Kushtetuese në lidhje me nenin 73”, tha Gjokutaj.

Kërkesa e avokatit të Berishës nuk është pranuar nga kryetarja e Kuvendit, Lindita Nikolla.