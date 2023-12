Avokati bën deklaratën e fortë për Naim Murselin: Nëse provohet që vuan nga probleme të shëndetit mendor…

Kanë kaluar më shumë se dy javë nga vrasja tragjike e Liridona Ademajt, që shokoi mbarë opinionin. Krimi mbetet i rrethuar nga misteri, teksa ende nuk dihet motivi se përse Naim Murseli mund të ketë planifikuar vrasjen e bashkëshortes së tij.

Duke folur në emisionin televiziv, avokati Tomë Gashi deklaroi se nëse shpallet fajtor, Naim Murseli rrezikon dënimin me nga 10 vjet, deri në burgim të përjetshëm. Sipas avokatit, edhe nëse Murseli provohet që vuan nga probleme të shëndetit mendor, sërish nuk i shpëton dënimit.

“Ekziston dhe dyshimi që Naimin mund ta kenë detyruar ta kryejë këtë veprim ndaj personit me të cilin ka krijuar familje prej 6 vitesh. Naimi tani rrezikon nga 10 vjet deri në burgim të përjetshëm. Por edhe bashkëpunëtorët e tij, rrezikojnë të njëjtin dënim. Është e trishtueshme nëse ai ka qenë i përfshirë në vrasje.

Mendoj se avokatët e tij, do bëjnë kërkesë për kontroll psikologjik të tij, këtë do duhet ta kishte bërë prokuroria vetë që më parë, për të parë se si është shëndeti i tij mendor dhe sa ka ndikuar për këtë ngjarje. Do duhet të hetohet edhe jeta e tij e shkuar, se mund të zbulohen detaje. Megjithatë, doli ky normal apo jo, ka krijuar një situatë të rëndë që truri i një njeriu normal nuk e logjikon dot si arri nderi në këtë pikë. Do duhet të mësohet arsyeja, motivi pse u krye kjo vrasje.”– tha avokati.