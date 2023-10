Avokatët e Berishës kërkuan përjashtimin e gjyqtares/ GJKKO: Nuk ka kërkesë zyrtare

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka reaguar pas deklaratës së avokatëve të ish-kryeministrit Sali Berisha për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka nga çështja Partizani. GJKKO në një njoftim për mediat ka deklaruar se deri në këto momente nuk kanë paraqitur kërkesë për përjashtim, por vetëm e kanë komunikuar verbalisht se do ta bëjnë një gjë të tillë. Sipas GJKKO-së deri më tani nuk është paraqitur ende kërkesa.

“Nuk kanë paraqitur kërkesë për përjashtim në k/sekretari, por verbalisht kanë parashtruar se do të paraqesin kërkese për përjashtim. Deri ne këto momente ende nuk është regjistruar një kërkese e tillë”, tha Zyra e shtypit në GJKKO.

Dhëndri i ish-kryeministrit Sali Berisha, Jamarbër Malltezi u arrestua mbrëmjen e së shtunës kur sapo filloi në aeroportin e Rinasit. Ndalimi u bë nga SPAK në lidhje me çështjen e privatizimit të ish-klubit Partizani. Malltezi akuzohet për korrupsionin dhe patrim parash. Ndaj ai është në sekuestrim edhe pasuria. Në pranga është edhe ortaku i tij Fatmir Bektashi i akuzuar për të bërë vepra penale. Megjithatë, GJKKO ka disa masa sigurie 'deyrim' dhe ndalimin e daljes jashtë vendit për kryedemokratin Sali Berisha, ndërsa burimet për Dosja.al bëjnë me dije se do të bëjnë dhe ndalim të tjerëve që përfshihen në këto çështje.