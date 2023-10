Avokatët e Berishës braktisin seancën, Gjykata nuk pranon kërkesat e tyre

Dy përfaqësuesit ligjorë të ish-kryeministrit Sali Berisha, Genc Gjokutaj dhe Sokol Mëngjesi kanë braktisur seancën në Gjykatën e Posaçme që po zhvillohet për aferën e ish kompleksit Partizani. Ata kanë vendosur të largohen pasi u janë rrëzuar disa kërkesa nga Gjykata.

Ish-kryeministri Sali Berisha ka refuzuar edhe ditën e sotme që të shkojë në GJKKO, e cila e ka thirrur që ta njohë me masat e sigurisë ‘detyrim paraqitjeje’ dhe ‘ndalim i daljes jashtë shtetit’ për aferën e privatizimit të ‘Partizanit’.

Dy avokatët e Berishës, Genc Gjokuatj dhe Sokol Mëngjezi u paraqitën në Gjykatën e Posaçme për seancën, ndërsa ish-kryeministri nga selia e Rithemelimit sulmoi prokurorët e SPAK dhe mobilizoi partinë për ta mbështetur atë dhe dhëndrin e tij.

Para mbajtjes së seancës, Berisha doli në një konferencë për shtyp dhe sulmoi prokurorët e gjyqtarët që kanë në duar çështjen Partizani, duke thënë se janë të lidhur me George Soros dhe me pushtetin kriminal të Edi Ramës.

"Nëse një familjar i imi ka përfituar 1 metër katror në kundërshtim me ligjin atëherë janë përgjegjës. Të thuash se ku i mori paratë që hyri me 113 metër tokë dhe doli me 5 mln siç bëjnë organet e Soros dhe skapistët e Edi Ramës, do të thotë të mashtrosh në mënyrën më groteske", tha Berisha.

Nga ana tjetër, mbrojtësit ligjorë të Berishës deklaruan dje se kanë paditur gjyqtaren Irena Gjoka për ‘shpërdorim detyre’ duke kërkuar përjashtimin e saj, por gjykata nuk e konfirmoi dorëzimin e kësaj kërkese. Vetë Berisha nuk di t'i përgjigjet kësaj çështjeje duke thënë se nuk është në dijeni nëse është depozituar padia.

A kanë depozituar apo jo s’di të them se nuk kam pasur komunikim. Kërkesa është realë, ajo do përballet me të gjithë procesin ligjor. Ka shkelur kushtetutën.

Gjykata i ka bërë thirrje publikisht Sali Berisha për ta marrë në pyetje si dhe i ka dërguar edhe letër poshtë derës së banesës.