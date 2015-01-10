Elbasan, automjeti përplas kalimtarin, policia ndalon drejtuesin
10 Janar 2015, 10:14
Një aksident, me pasojë plagosjen e rënë të një personi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Elbasan. Mësohet se një kalimtar është përplasur nga një automjet në aksin Elbasan-Librazhd.
Policia ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe ka shoqëruar drejtuesin e mjetit. Ndërkohë i plagosuri që është identifikuar si shtetasi Qemal Musai është dërguar në spital, ku mjekët bëjnë me dije se ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Blutë e Elbasanit po punojnë për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.