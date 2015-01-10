LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Elbasan, automjeti përplas kalimtarin, policia ndalon drejtuesin

Lajmifundit / 10 Janar 2015, 10:14
Aktualitet

ambulanca14Një aksident, me pasojë plagosjen e rënë të një personi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Elbasan. Mësohet se një kalimtar është përplasur nga një automjet në aksin Elbasan-Librazhd.

Policia ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe ka shoqëruar drejtuesin e mjetit. Ndërkohë i plagosuri që është identifikuar si shtetasi Qemal Musai është dërguar në spital, ku mjekët bëjnë me dije se ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Blutë e Elbasanit po punojnë për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion