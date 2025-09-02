Audio e sherrit për buxhetin në KLP, Stojani akuza kryetares: Çfarë jemi ne, agjenci udhëtimi
Diskutimi mbi projektbuxhetin e vitit pasues ka nxehur së tepërmi gjakrat në KLP. Në mbledhjen e së hënës, anëtari Sokol Stojani ka shigjetuar ashpër kryetaren e Këshillit, Mirela Bogdani, për mungesë të vizionit dhe për një drejtim katastrofik të këshillit. Stojani e ka vlerësuar si të pakuptimtë garantimin e pagave si prioritet dhe, po ashtu, parashikimin e 15 “retreat-eve” për KLP, që janë në vetvete organizime disa-ditore jashtë institucionit, kryesisht udhëtime jashtë kryeqytetit.
Po e konsideroj si kohë pushimesh dhe vape, si argumente të prezantuara në kohë pushimi dhe vape. Por më thua se ne kemi prioritete, dhe prioriteti ishte garantimi i pagave. Oh Zot! Garantimi i pagave nuk është diskutuar as në ’97-ën! As në ’97-ën! Ky është vizioni. Pastaj thotë, se do bëjmë parashikime, 15 retreat-e. 15? Çfarë jemi ne, agjenci udhëtimi? Çfarë jemi këtu? Si do kthehet kjo, në KLP TRAVEL?! Të lutem shumë!
Sipas anëtarit Stojani, veprimet e titullares Bogdani gjatë sezonit veror kishin çuar jo vetëm në keqfunksionimin e institucionit, por ishin deri në kufijtë e kryerjes së një vepre penale prej saj. Në mënyrë abuzive, zonjë kryetare, ju keni ndikuar te kryesekretaria që të mos protokollohen gjërat. Të mos protokollohen kërkesat, ankesat, korespondenca dhe çfarëdo lloj gjëje, qoftë nga qytetarët, qoftë nga personeli i brendshëm i institucionit. Ju, në mënyrë abuzive, keni anuluar, megjithëse ishit me leje dhe nuk kam asgjë, absolutisht, për lejet. Ai ikën në plazh, ai ikën në mal. Por ikët në plazh dhe, në kundërshtim me ligjin, nuk njoftuat zv.kryetarin dhe sekretarin e përgjithshëm që të vijonte normalisht institucioni. Nëse ju nuk arrini të perceptoni drejt gjëra elementare...”
(Ndërhyn Bogdani: “Tani, ky është gjykimi juaj, të lutem!”)
Të lutem, unë do bëj vlerësimet. Bëj detyrën, por duhet bërë në bazë të ligjit.
Sipas Stojanit, ishte turpëruese për KLP dokumenti që ju dha magjistratëve të rinj për prokurorë dhe po ashtu edhe ceremonia e emërimit të tyre.
Dokument pa titull. Dokument që nuk ka asnjë titull, asnjë lloj emërtimi. Dokument që nuk mund të quhet dokument. Ja keni dhënë atyre. Na keni vënë ne që të japim një gjë turpëruese për magjistratin. Ky është eventi më i rëndësishëm që ka magjistrati. Dhe çfarë bëhet? Si vaki. Si vaki, nuk u organizua. Nuk u morën as familjarët e tyre për të ndarë gëzimin. Nuk u ftuan as prokurorët e rretheve për t’i mirëpritur. Nuk u ftuan as personalitetet e lartë të shtetit, siç duhet të ishin.
Në audion 57-minutëshe të zotëruar nga A2, nuk paraqitet mbyllja e mbledhjes dhe as replika e bërë nga kryetarja. Të gjitha këto debate mbi buxhetin dhe mungesën e lidershipit në KLP bëhen në një kohë kur ky Këshill nuk ka reaguar për asnjë nga sulmet që i janë bërë prokurorëve nga pushteti ekzekutiv gjatë verës.