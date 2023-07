As nuk mund ta imagjinonim, ja cila ka qenë puna e parë që ka bërë gazetarja e njohur (Emri)

Gazetarja, Juli Ristani në një intervistë ka treguar copëza nga jeta e saj.

Edhe pse nuk është pjesë e rrjeteve sociale, ku shumë persona zgjedhin të ndajnë momentet më të veçanta nga përditshmëria, Ristani është shprehur se ato momente i pëlqen t’i mbajë private.

Ndër të tjera ajo është shprehur se ka punuar në shumë punë të ndryshme, madje ka kryer edhe dy-tre punë në të njëjtën kohë.

Puna e saj e parë e paguar ishte si dado në Gjermani, aty ku ka zhvilluar studimet e larta.

“Nisa të punoja punë sporadike duke qenë se di gjuhë të huaja. Puna ime e parë ishte në bujqësi me këto kampet me pionerë, mbledhje gruri, fasulesh, mbjellje lakrash. Kjo më ka dhënë një lloj kompetence kur flas me njerëzit në fshat.

Ndër punët e para të paguara ka qenë dado në Gjermani, paralelisht të nxirrja ndonjë lek dhe nuk ishte lek I vogël, si studente kisha qejfet e mia.

Kam punuar nëpër panaire si përkthyese, kam punuar gjithmonë nga dy tre punë, në mos një përkthim, dublime, audiobook. Për një kohë të gjatë punova tek digital.”- tha Juli Ristani.