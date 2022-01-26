LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“As e njoh dhe as më njeh”, zbardhet dëshmia e të riut që akuzohet se vuri tritolin në shtëpinë e Armand Dukës

Lajmifundit / 26 Janar 2022, 12:08
Aktualitet

“As e njoh dhe as më njeh”, zbardhet dëshmia e të

Mbrëmjen e djeshme, u bë i mundur identifikimi dhe arrestimi i shtetasit Arlen Hasanaj si i dyshuari kryesor për vendosjen e tritolit në shtëpinë e presidentit të FSHF, Armand Duka.

Ndërsa mësohet se i arrestuarit ka në pronësi biznese të caktuara, lidhur me ngjarjen ai ka reaguar duke deklaruar se nuk kishte asnjë lidhje dhe se nuk e njihte Dukën e gjithashtu edhe ky i fundit nuk e njihte biznesmenin.


Mësohet ndërkaq se Hasanaj nuk ka qenë i skeduar asnjëherë nga policia. Arrestimi ka ardhur pasi u vërtetua nga lëvizjet që bëri nëpërmjet kamerave të sigurisë.

Në fillim në momentin kur u mor vesh lajmi për tritolin e vënë, të gjithë menduan se kishte gisht kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj si një kundërpërgjigjie, pasi Duka i publikoi disa audiopërgjime ku kryebashkiaku shprehej me një fjalor shumë të pisët me anëtarët e shoqatës rajonale të futbollit “Tirana”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion