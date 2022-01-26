“As e njoh dhe as më njeh”, zbardhet dëshmia e të riut që akuzohet se vuri tritolin në shtëpinë e Armand Dukës
Mbrëmjen e djeshme, u bë i mundur identifikimi dhe arrestimi i shtetasit Arlen Hasanaj si i dyshuari kryesor për vendosjen e tritolit në shtëpinë e presidentit të FSHF, Armand Duka.
Ndërsa mësohet se i arrestuarit ka në pronësi biznese të caktuara, lidhur me ngjarjen ai ka reaguar duke deklaruar se nuk kishte asnjë lidhje dhe se nuk e njihte Dukën e gjithashtu edhe ky i fundit nuk e njihte biznesmenin.
Mësohet ndërkaq se Hasanaj nuk ka qenë i skeduar asnjëherë nga policia. Arrestimi ka ardhur pasi u vërtetua nga lëvizjet që bëri nëpërmjet kamerave të sigurisë.
Në fillim në momentin kur u mor vesh lajmi për tritolin e vënë, të gjithë menduan se kishte gisht kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj si një kundërpërgjigjie, pasi Duka i publikoi disa audiopërgjime ku kryebashkiaku shprehej me një fjalor shumë të pisët me anëtarët e shoqatës rajonale të futbollit “Tirana”.