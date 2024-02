Artan Hoxha zbulon shkakun e ekzekutimit të Gëzim Sinomati: Humbja e...

Gazetari, Artan Hoxha ka treguar të tjera detaje nga ekzekutimi i Gëzim Sinomatit në qytetin e Vlorës.

Sipas gazetarit Hoxha, vrasja e Sinomatit ka ndodhur për shkak të humbjes së një ngarkese prej 250 kilogram heroinë në Belgjikë.

Gazetari shton se ngarkesa ishte duke u transportuar nga disa persona nga Veriu i Shqipërisë dhe u marrë nga persona të afërt me Sinomatin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

"Më rezulton se shkak është humbja e një ngarkesë prej 250 kg heroinë. E dimë kush e sjell heroinën në Shqipëri. Kjo ngarkesë ka humbur në Belgjikë, personat që e çonin ishte nga Veriu i Shqipërisë.

Ishin persona të afërt të Gëzim Sinomatit. Kundërshtarët kanë kërkuar kthimin e ngarkesës, ose do të reagonin. Kur kanë humbur shpresën, ata kanë sulmuar personin që arritën të kapnin. Për heroinën në Shqipëri ka 3 qendra, Fieri, Elbasani dhe Shijaku.

Territori më i afët me Vlorën është Fieri, kjo është një ngjarje e rëndë, jemi ende pa autor," tha Artan Hoxha.

Kujtojmë se Gëzim Sinomati, 22 vjeç u ekzekutua me një plumb mbrëmjen e 7 janarit në Vlorë. I riu sapo ishte kthyer në Shqipëri për festa teksa nuk raportohet të ishte një person problematik dhe me precedent penal. Babai i 22-vjeçarit njihej në Vlorë dhe me nofkën “Sokol buzëderri”.