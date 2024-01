Arrestohet ‘skifteri’në Malësi të Madhe, tentoi t'i vidhte çantën me para të moshuarës

34-vjeçari, Eridjon Turmetaj është vënë në pranga nga policia ditën e sotme pasi ka tentuar të vjedhë me dhunë një të modhuar. Ngjarja është regjistruar në Malësi te Mdhe ku një 73-vjeçare po mbante një çantë më para përkatësisht 15 500 lekë të rinj.

Pasi i riu ka konstatuar çantën ka tentuat t'ia marrë të moshuarës por nga ndërhyrja e efektiveve është bërë e mundur kapja dhe arrestimi i Turmetjat. Policia më tej ka bërë të ditur për mes njoftimit se ka sekuestruar çantën me para të të moshuarës.

Njoftimi i plotë:

Tentoi t’i merrte me dhunë, çantën me një shumë parash, një 73-vjeçareje, ndërhyrja e menjëhershme e shërbimeve të Policisë, parandalon ngjarjen. Kapet në flagrancë, nga shërbimet e Patrullës së Përgjithshme, të planëzuara në shërbim në këtë zonë, autori i dyshuar. Sekuestrohet çanta me 15 500 lekë të rinj që tentoi t’i merrte 34-vjeçari, të moshuarës. Mesditën e sotme, punonjësit e Policisë të planëzuar me shërbim në terren, për goditjen e paligjshmërive dhe rritjen e parametrave të sigurisë, kanë konstatuar një shtetas që po tentonte t’i merrte me dhunë çantën një shtetaseje të moshuar.

Menjëherë kanë ndërhyrë shërbimet e Patrullës së Përgjithshme që ishin me shërbim në këtë zonë, për të parandaluar vjedhjen dhe për të vënë në pranga autorin. Si rezultat i veprimeve të shpejta dhe profesionale është kapur në flagrancë dhe është vënë në pranga autori i dyshuar, shtetasi: E. T., 34 vjeç, banues në fshatin Rec, Malësi e Madhe. Gjithashtu u sekuestrua çanta me 15 500 lekë të rinj, që mbante 73-vjeçarja (pensioniste). Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme.