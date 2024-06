Procedohet penalisht shoferi i autobuzit që përfundoi në Lanë

Shoferi i autobuzit që u aksidentua dhe perfundoi ne Lanë ne Tiranë eshte proceduar penalisht nga policia.

62-Vjecari me iniciale M.K akuzohet për veprën penale "Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor", pasi duke drejtuar mjetin tip autobus, është përplasur me mjetin me drejtues shtetasin J. R., dhe si pasojë e aksidentit, dy mjetet kanë rënë në lumin Lana.

Specialistët e Qarkullimit Rrugor proceduan penalisht shtetasin M. K., 62 vjeç, banues në Tiranë,

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

për veprën penale "Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor", pasi duke drejtuar mjetin tip autobus, është përplasur me mjetin me drejtues shtetasin J. R., dhe si pasojë e aksidentit, dy mjetet kanë rënë në lumin Lana.

Prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.