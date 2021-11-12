Arrestohet pronari i një lokali në Vlorë, policia i sekuestron nje arme zjarri
Policia e Vlorës ka arrestuar pronarin e një lokali në lagjen “Hajro Çakerri”.
Në pranga ka përfunduar 29-vjeçari me iniciale M.Sh të cilit gjatë kontrollit iu sekuestrua një armë zjarri tip pistoletë. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë, për veprime të mëtejshme.
Njoftimi:
DVP Vlorë
Goditet një tjetër rast i armëmbajtjes pa leje.
Sekuestrohet një armë zjarri pistoletë, vihet në pranga poseduesi.
Në vijim të punës për rritjen e parametrave të sigurisë, si rezultat i kontrolleve të shtuara për kapjen e personave në kërkim dhe atyre që posedojnë armë zjarri, në bazë të informacioneve të mara në rrugë operative, Forca e Posaçme Operacionale në DVP Vlorë, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë kanë goditur një tjetër rast të armëmbajtjes pa leje.
Shërbimet e Policisë kanë ushtruar kontroll në ambientet e një lokali në lagjen “Hajro Çakerri”, ku kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri tip pistoletë, me fishekë.
Në vijim të veprimeve, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë për veprën penale “Armëmbajtje pa leje”, poseduesin e armës së zjarrit, shtetasin:
M. Sh., 29 vjeç, banues në Vlorë.
Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë, për veprime të mëtejshme.