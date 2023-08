Arrestohet për krim zgjedhor Drejtori i Zjarrëfikëses në Cërrik

Arrestohet nga policia Drejtori i Sherbimit Zjarrefikes ne Cërrik.

Burime per Vizion Plus, bejne me dije se Artion Taçi u prangos se bashku me 4 persona te tjere.

Ata akuzohen per krime zgjedhore dhe “ushtrim ndikimi te paligjshem”.

Personat e tjere te prangosur jane Agiano Dinoshi, Adnand Xhelili, Alkban Shima dhe Armand Gjoka.

Arrestimet jane kryer nga Agjencia e Mbikqyrjes Policore me urdher te Prokurorise se Elbasanit.

Ne janar te ketij viti 36-vjecari ishte prangos nga policia pasi rezultoi te drejtonte mjetin ne gjendje te dehur.