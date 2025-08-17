Arrestohet në Kapshticë 57-vjeçari që kontrabandonte ushqime, cigare, alkool e celularë nga Greqia
Policia e Kufirit në Kapshticë ka vënë në pranga një 57-vjeçar, i cili tentoi të fuste kontrabandë në Shqipëri mallra të ndryshme nga Greqia.
Gjatë kontrollit të automjetit të tij, shërbimet e Policisë gjetën produkte ushqimore, pije alkoolike, dhjetëra steka cigare dhe disa aparate celularë, të gjitha të dyshuara si të kontrabanduara, pasi nuk shoqëroheshin me fatura blerjeje.
Në pranga përfundoi Theodhori Braholli, 57 vjeç, banues në Korçë, ndërsa mallrat e sekuestruara po kalojnë për procedura të mëtejshme.
“Në vijim të kontrolleve sistematike dhe atyre të bazuara te informacionet policore, shërbimet e Policisë Korçë, në PKK Kapshticë, në hyrje të Shqipërisë, kaluan për kontroll në vijën e dytë automjetin me drejtues shtetasin Th. B., 57 vjeç, banues në Plasë. Nga kontrolli, në automjet janë gjetur produkte ushqimore dhe pije alkoolike, dhjetëra steka cigare dhe disa aparate celularë, të dyshuara të kontrabanduara nga Greqia, pasi nuk ishin të pajisura me fatura blerjeje”, bëri me dije sot (17 gusht) policia.
Në vijim të veprimeve procedurale, u arrestua në flagrancë 57-vjeçari, për veprat penale “kontrabanda me mallra që paguhet akcizë” dhe “kontrabanda me mallra të tjerë”, si dhe u sekuestruan mallrat.