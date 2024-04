Arrestohet në Durrës, i kërkuari nga Italia, ja për cfarë akuzohet

Policia tha se një 59-vjeçar është arrestuar në Durrës me qëllim ekstradimin në Itali.

Shtetasi Viktor Leki u lokalizua dhe arrestua falë bashkëpunimit mes Interpol Tiranës dhe Interpol Romës.

59-vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Leçes në mars të vitit 2018 e ka dënuar me 8 vite e 4 muaj burg për veprën penale ‘Pjesëmarrje në grup kriminal, me qëllim trafikimin e narkotikëve’.

