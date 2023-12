Arrestohet në Angli shqiptari me tre emra, e kërkonte Interpol Tirana

Visar Dodani, 30 vjeç është arrestuar nga Nottinghamshire Police në Londër pasi i fshihej drejtësisë prej vitit 2019.

30-vjeçari shqiptar duke përdorur tre emra kishte arritur t’i shpëtonte arrestimit edhe pse ishte shpallur në kërkim edhe nga Interpol Tirana.

Visar Dodani i cili përdorte dy identitete të rreme me emrat Samuel Broën dhe Angelo Brunneti kërkohet nga drejtësia shqiptare për kanosje dhe përdorim dhune ndaj një punonjësi policie, ngjarje e ndodhur më 28 Janar të 2019.

Dokumentet e gjykatës, zbardhur nga Top Channel tregojnë se Visar Dodani do të qëndrojë në paraburgim në pritje të seancës së radhës më e cila do mbahet më 4 Janar të 2024.

Arrestimi i tij u bë i mundur nga Interpol Tirana dhe bashkëpunimi i Drejtorisë me Marrëdhëniet me Jashtë në Policinë e Shtetit duke u koordinuar me palën angleze.