Arrestohet në Vlorë punonjësi i OSHEE, shpërdoroi detyrën

Strukturat Kunder Krimit Ekonomik ne Drejtorine e Policise arrestojne per "Shperdorim detyre" punonjesin e OSHEE dega Vlore Idriz Sulce Duro, vjec 44, banues ne Vlore, me detyre lexues i matesave ne lagjet "Pavaresia", "24 Maji", dhe "1 Maji". Arrestimi i tij u krye pasi nga kontrollet e kryera nga Task-Force e OSHEE Tirane dhe Vlore, ne lagjet e mesiperme jane konstatuar matesa te demtuar te cilet regjistronin humbje energjie dhe qe nuk jane raportuar nga punonjesi i OSHEE. Materialet procedurale ju referuan organit te Prokurorise per ndjekje te metejshme penale.