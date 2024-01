5 mijë euro për lirimin e trafikantit, arrestohet Kreu i Dhomës së Avokatisë Korcë, Arben Lena

Kryetari i Dhomës së Avokatisë së Korçës, Arben Lena është arrestuar me urdhër të Prokurorisë së Posaçme nën akuzën e korrupsionit me 5 mijë euro.

Arrestimi mesohet se eshte kryer ne oret e para te dites se sotme ne Korce.

Prangosja ka ardhur pas hetimeve te kryera nga SPAK, ku pretendohet se avokati Arben Lena ka marre persiper dhe ka premtuar nderhyrje tek gjyqesori me qellim favorizimin e paleve te perfshira.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Per cfare akuzohet?

Kreu i Dhomës së Avokatisë, Arben Lena, sipas SPAK dyshohet se është i përfshirë në skemën e korrupsionit që u godit në 26 dhjetor 2023, ku 3 persona u lanë në burg, 1 në arrest shtëpie dhe 1 tjetër detyrim paraqitje për tentativën e korruptimit të zyrtarëve publikë në Gjykatën e Korçës me qëllim zbutjen e masës së sigurisë ndaj një të dënuari.

“Nga hetimet e kryera deri në këtë fazë të hetimit është krijuar dyshimi i arsyeshëm se shtetasit Nikoll Hafesllari, Nikoll Jesku, Dajana Kodra, Bledar Kozici, Artiana Kozici në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë konsumuar elementët e veprave penale të “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” në formën e kërkimit të përfitimit të parregullt të një shume prej 5000 (pesë mijë) eurosh me qëllim ushtrimin e ndikimit në Gjykatën e Apelit Korçë për zbutjen e masës së sigurimit të shtetasit Bledar Kozici, i cili hetohej per veprën penale te parashikuar nga neni 298 i K. Penal”, bejne me dije burimet nga SPAK.

Nderkohe, dy sekserët Nikoll Hafesllarin dhe Nikoll Jeskun kanë ofruar 5 mijë euro që të Apeli i Gjykatës së Korçës të zbuste masën e sigurisë ndaj trafikantit të emigrantëve Bledar Kozici.

Policia e Shtetit ka ekzekutuar masat e sigurisë ndaj dy sekserëve që janë lënë në burg, ndërsa në arrest shtëpie është lënë avokatja Dajana Kodra.