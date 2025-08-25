Arrestohet italiani në Portin e Durrësit! Ja për çfarë akuzohet

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 15:59
Aktualitet

Arrestohet italiani në Portin e Durrësit! Ja për

Policia Kufitare në Portin e Durrësit ka arrestuar në hyrje të territorit shqiptar një shtetas italian, i identifikuar si G. L., 38 vjeç.

Gjatë verifikimeve të kryera nga shërbimet e Policisë, ka rezultuar se automjeti që G. L. po tentonte të fuste në Shqipëri ishte i vjedhur në Itali më datë 25 korrik 2025. Automjeti u sekuestrua menjëherë në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Durrësit, për veprën penale “Trafikimi i mjeteve motorike”.

Njoftimi i policisë:

Port, Durrës/Intensifikohen kontrollet nga Policia Kufitare, për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive në këtë pikë të kalimit kufitar. Tentoi të trafikonte në Shqipëri, një automjet të vjedhur para 1 muaji, në Itali, vihet në pranga shtetasi italian. Sekuestrohet automjeti.

Si rezultat i shtimit të kontrolleve, verifikimeve dhe intervistimeve, në hyrje/dalje të vendit, me objektiva parandalimin e paligjshmërive, shërbimet e Policisë Kufitare të portit të Durrësit vunë në pranga, në hyrje të Shqipërisë, shtetasin italian G. L., 38 vjeç.

Nga verifikimet e kryera rezultoi se automjeti që ky shtetas po tentonte të fuste në Shqipëri, ishte vjedhur në Itali, më datë 25.07.2025. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprën penale “Trafikimi i mjeteve motorike”.

 

 

 

