Dalin pamjet e arrestimit të ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, akuzohet për abuzim me fondet e BE

Tirane - Keto jane pamjet e shoqerimit te ish-ministrit Ilir Beqaj ne policine e Tiranes ne zbatim te urdher arrestt te leshuar ndaj tij nga GJKKO, me kerkese te prokurorise.

Krahas ish zyrtarit te larte, në pranga kanë rënë dhe bashkëpunëtori i tij, Ermal Kurtulaj i cili ka mbajtur dhe postin e koordinatorit të projektit EUSAIR që menaxhohej nga SASPAC dhe Alfred Nikolla.

Sipas prokurorise, Ilir Beqaj është arrestuar në lidhje me hetimet e SPAK për abuzim të fondeve të huaja në SASPAC, Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik kur në krye ishte Ilir Beqaj.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Arrestohet ish ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj. Në pranga kanë rënë dhe dy persona të tjerë.

Arrestimi është kryer nga policia e Tiranës.

Ish ministri po hetohet nën masën e sigurisë 'detyrim me paraqitje" për ‘shpërdorim detyre’ lidhur me kontratën koncensionare të sterilizimit në kundërshtim me ligjin.

Më 18 mars 2024, SPAK beri te ditur mbylljen e hetimeve për koncesionin e sterilizimit, ndërsa iu komunikoi akuzat 8 personave të tjerë të përfshirë, mes tyre zv.ministri Klodian Rjepaj dhe biznesmeni Ilir Rrapaj, në paraburgim.

SPAK akuzon për shkelje në procesin e koncesionit të sterilizimit me vlerë 100 milionë euro dhe afat 10-vjeçar, të fituar nga biznesmeni Ilir Rrapaj.

Nderkohe nje tjeter ceshtje ne hetim per ish-ministrin ka qene ajo e hetimit pasuror, ku prokuroria ka gjurmuar levizjet e tij financiare dhe bashkepunimin me disa subjekte biznesi ne Tirane per leshimin e faturave, kryesisht restorante.

Beqaj ka qenë deputet i Partisë Socialiste për disa legjislatura dhe ishte ministër i Shëndetësisë nga viti 2013 deri në vitin 2017. Në vitin 2021, ai u emërua në krye të SASPAC nga kryeministri Edi Rama, edhe pse ndaj tij po zhvilloheshin hetime për kontratat koncesionare në shëndetësi.

Pas vendimit të Gjykatës së Posaçme për ta caktuar atë me masën e sigurimit “detyrim paraqitje” në lidhje me akuzat për sa i përket aferës së sterilizimit, Beqaj dha dorëheqjen nga SASPAC dhe pozicioni si negociator mes Shqipërisë dhe Bashkimit Europian.