Arrestohet dhunuesi i gazetarit Gjergj Zefi në Tiranë

Arrestohet dhunuesi i gazetarit dhe njëherazi administratorit të një medie online, Gjergj Zefi në Tiranë.

Incidenti ndodhi më 3 tetor në rrugën “Bardhok Biba”. 31-vjeçari me inicialet Renato Boduri, së bashku me disa persona të tjerë, kanë goditur me sende të forta gazetarin.

Si rezultat i veprimeve të thelluara hetimore, u kap dhe ndalua në Elbasan shtetasi Renato Boduri, 31 vjeç, banues në Elbasan.

Vijon puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të implikuar në këtë ngjarje. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua automjeti me të cilin dyshohet se 31-vjeçari është larguar nga vendi i ngjarjes, si dhe aparati i tij celular.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.