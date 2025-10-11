LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Arrestohet biznesmeni, po ndërtonte pallat pa leje në Yzberisht

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 14:54
Aktualitet

Arrestohet biznesmeni, po ndërtonte pallat pa leje në Yzberisht

Një 50-vjeçar është ndaluar nga Policia e Tiranës, pasi u kap duke kryer punime ndërtimi pa leje në një pallat në ndërtim, në zonën e Yzberishtit.

IMT bllokon pallatin në Astir, mbi 4 mijë metra katrorë ndërtim pa leje

Sipas njoftimit zyrtar, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit Nr. 6 ndaluan shtetasin Sino Llanaj, 50 vjeç, i cili kishte ndërhyrë në hapësirat e përbashkëta të objektit pa marrë autorizimet përkatëse.

Njoftimi:

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit Nr. 6 ndaluan shtetasin Sino Llanaj, 50 vjeç, pasi është konstatuar se në objektin e tij (pallat në ndërtim), në Yzberisht, ka kryer punime ndërtimi pa leje, në hapësirën e përbashkët të pallatit.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion