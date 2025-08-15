Arrestohen tre persona në Fier dhe Lushnje për zjarrvënie të qëllimshme, rrezikuan banesa dhe sipërfaqe të gjelbra
Policia e Fierit dhe Lushnjës ka arrestuar tre shtetas të dyshuar për zjarrvënie të qëllimshme, duke shkaktuar dëme në mjedis dhe rrezik për banesat përreth.
Në Fier, në flagrancë u arrestua shtetasi F. B., 68 vjeç, banues në lagjen “Bishanak”. Ai u kap duke i vënë zjarr argjinaturës së lumit Gjanica. Hetimet paraprake tregojnë se i njëjti dyshohet për ndezjen e tre vatrave të tjera në lagjen ku banonte, duke djegur një sipërfaqe me bimësi të egër. F. B. ka precedent penal për zjarrvënie dhe dhunë në familje.
Në Lushnjë, janë arrestuar dy shtetas të tjerë:
• G. H., 61 vjeç, banues në lagjen “18 Tetori”, i dyshuar për ndezje të zjarrtë në tokën e tij për djegien e mbeturinave. Flakët përhapën rrezik deri te ish-fusha e mbetjeve urbane, duke rrezikuar banesa përreth.
• N. D., 62 vjeç, banues në fshatin Delisufaj, i dyshuar për ndezje zjarri pranë banesës së tij. Zjarri u përhap në një sipërfaqe të konsiderueshme dhe rrezikoi banesat aty pranë. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.