Arrestohen dy autorë për vjedhje në Cerrik
Policia e Cërrikut ka goditur dy raste të vjedhjes së pronës, duke çuar në arrestimin e dy shtetasve të dyshuar si autorë të këtyre ngjarjeve.
Në pranga kanë përfunduar shtetasi Xh. S., 35 vjeç, banues në Cërrik, i dënuar më parë për vjedhje, dyshohet se gjatë një periudhe rreth dyjavore ka vjedhur mallra në vlerë prej 100,000 lekësh të rinj në një supermarket lokal dhe shtetasi K. M., 31 vjeç, gjithashtu banues në Cërrik, akuzohet se më 12 shtator 2025 ka vjedhur një telefon celular shtetasit A. H., 62 vjeç.
Policia bën me dije se vijojnë hetimet për të dokumentuar plotësisht veprimtarinë kriminale të këtyre shtetasve dhe për të identifikuar ngjarje të tjera të mundshme vjedhjeje ku ata mund të jenë përfshirë.