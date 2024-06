Krimi në Dhërmi, arrestimi i vrasësit të 31-vjeçarit, Rrumbullaku: Ekstradimi i shpejtë nga Greqia

Drejtori i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku beri te ditur se kanë nisur procedurat e ekstradimit të Gerald Shehut, vrasësit të 31-vjeçarit Eraldo Nevruzi në Dhërmi.

Ne nje dalje per mediat per nje tjeter ceshtje, Rrumbullaku u pyet edhe per ngjarjen ne Dhermi, ku deklaroi:

Jemi në procedurat e ekstradimit të shpejtë të tij, kemi dokumentuar gjithçka që ka të bëjë me këtë mekanizëm. Po shkojmë drejt finalizimit.

Falenderoj strukturat e policise per zbardhjen e plote dhe dokumentimin me prova te ngjarjes se rende te ndodhur ne Dhermi.

Arrestimi i autorit te dyshuar u be fale bashkepunimit te strukturave te policise me autoritetet partnere greke.

Gerald Shehu qëlloi me armë zjarri Eraldo Nevruzin orët e para të së enjtes në një prej dhoma të hotelit ku ky i fundit punonte. 43-vjeçari u arrestua në aeroportin e Korfuzit në tenttaivë për t’u arratisur DREJT Anglisë dhe pasi nuk gjeti biletë për Londër ai priste të udhëtonte drejt Spanjës.

Trupi i pa jetë i Nevruzit u gjet sot në zonën e quajtur “Përroi i Gjipesë” mes Vunoit dhe Dhërmiut.

Bashkëpronari i biznesit, Geraldo Shehu u kërkoi ndihmë dy punëtorëve Daniel Qoses dhe David Lartit, për t’i sjellë qese dhe për ta futur në bagazh. Pasi hodhi trupin anës rrugës në Gjipe, Gerald Shehu u arratis drejt Greqisë, ku u arrestua të enjten pasdite.

Dy janë pistat paraprake të hetimit, një për konflikt banal të çastit dhe tjetra për njohje të mëparshme dhe përfshirje në aktivitete të paligjshme si trafiku I drogës në Angli ku të dy, viktima dhe autori jetonin e punonin.