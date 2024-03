SPAK sekuestron pasuritë e ortakëve të kreut të ARRSH-së, Evis Berberi, pas arrestimit

Prokuroria e Posaçme SPAK ka sekuestruar disa pasuri të ortakëve të ish kreut të ARRSH, Evis Berberi, i cili tashmë ndodhet në burg. Me anë të një njoftimi, SPAK thotë se janë sekuestruar pasuritë e biznesmenëve Valter Begaj Ervis Lami.

SPAK thotë se ka sekuestruar mijëra sipërfaqe toke, 6 automjete dhe nje motomjet. Këto pasuri i takojnë shoqërisë “DAAM” shpk, me ortak Valter Begaj dhe administrator Evis Lami, të dy persona nën hetim,

Berberi dhe dy biznesmenet akuzohen per “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera”, “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, kryer në bashkëpunim, “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale”,

"Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ka kryer hetime kryesisht në kuadër të procedimit penal Nr. 214, të vitit 2023, për veprat penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera”, “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, kryer në bashkëpunim, “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, “Pastrimi i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale”, kryer në bashkëpunim, parashikuara nga nenet 258, 244-25, 259, 287/2 të Kodit Penal.

Në vijim të njoftimeve të mëparshme, për faktin penal të rezultuar dhe personat e dyshuar (njoftim i datës 14.03.2024), Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr.164, datë 18.03.2024, ka vendosur:

Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar;

Vendosjen e masës së sigurimit pasuror “sekuestro preventive” mbi pasuritë e mëposhtme:

Kuotat e shoqërisë “DAAM” sh.p.k., me ortak personin nën hetim V. B. dhe administrator personin nën hetim E. L;

Pasurinë e paluajtshme Nr.80/2, e llojit “arë”, me sipërfaqe 25,100 m2, me adresë Mangull, Tiranë, vetëm mbi pjesën takuese të shoqërisë “DAAM” sh.p.k.

Pasurinë e paluajtshme e llojit “arë” me sipërfaqe 1,000 m2, me adresë Mangull, Tiranë, vetëm mbi pjesën takuese të shoqërisë “DAAM” sh.p.k.;

Pasurinë e paluajtshme e llojit “arë”, me sipërfaqe 1,080 m2, me adresë Mangull, Tiranë, vetëm mbi pjesën takuese të shoqërisë “DAAM” sh.p.k.;

Pasurinë e paluajtshme e llojit “arë”, me sipërfaqe 2,055 m2, me adresë Mangull, Tiranë, vetëm mbi pjesën takuese të shoqërisë “DAAM” sh.p.k.;

Pasurinë e paluajtshme me sipërfaqe 5,000 m2, me adresë Mangull, Tiranë, vetëm mbi pjesën takuese të shoqërisë “DAAM” sh.p.k.;

Automjetin e markës “SKODA”, modeli “FABIA”, viti i prodhimit 2019;

Automjetin e markës “JEEP”, modeli “COMPASS”, viti i prodhimit 2011;

Automjetin e markës “BMW”, modeli “X3”, viti i prodhimit 2004;

Automjetin e markës “FORD”, modeli “KUGA”, viti i prodhimit 2011;

Motomjetin e markës “DAYANG”, modeli “DY125T-32”, viti i prodhimit 2022;

Automjetin e markës “KIA”, modeli “SELTOS”, viti i prodhimit 2020;

Automjetin e markës “HYUNDAI”, modeli “AVANTE”, viti i prodhimit 2020;"