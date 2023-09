Arrestimi i Amant Josifit në Dubai, reagon Policia e Shtetit

Policia ka reaguar në lidhje me arrestimin e Amant Josifit. Me anë të një njoftimi zyrtar, bëhet me dije se operacioni u krye në kuadër të hetimit të përbashkët ndërmjet autoriteteve policore shqiptare dhe atyre spanjolle.

“Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Shkallës së Parë e La Seu de Urgell, Spanjë, me vendimin nr. 2, të datës 03.11.2022, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale "Mashtrime me rrethana rënduese", “Krim kibernetik", "Skema piramidale" dhe "Organizata kriminale", të parashikuara nga Kodi Penal spanjoll,” njofton policia.

Amant Josifi, ra në prangat e policisë në Dubai, pasi ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar si pjesë e grupit që mashtruan me Call Center-at.

Josifi ishte pjesë e një skeme që ka shkaktuar një dëm qytetarëve prej 2.4 miliardë euro. Ai ishte i shpallur në kërkim nga autoritetet spanjolle për mashtrimin me Call Center.

Më 11 nëntor të 2022 Policia e Shtetit në bashkëpunim me SPAK, Eurojust dhe Europol, organizuan operacionin e quajtur “FRIDA-REFOX”, ku bastisën 6 qendra thirrjesh telefonike në Shqipëri.

Në lidhje me këtë ranë në pranga 4 persona. Irisa Puca, Adrian Korriku, Bernardo Saraçaj dhe Erind Pysqyli. Nga hetimet rezultoi se disa nga kompanitë që mashtonin shtetas të ndryshëm ishin në pronësi të biznesmenti Amant Josifi.

Pre e kësaj skeme të mashtrimit kanë rënë 200,000 viktima në Evropë, shumica prej tyre në Gjermani, Itali dhe Spanjë. Policia spanjolle përgjoi 3 milionë emaile që u mundësuan hetuesve të identifikonin dhe lidhnin më shumë se 470 faqe interneti të mbështetura nga qendrat e Call Center. Nga kjo skemë viktimë ka qenë dhe një e moshuar rreth 80 vjeç e cila humbi 800 mijë euro.

Ai është i njohur pasi ka qenë edhe këshilltar i ministres së Mbrojtjes, Olta Xhaçka në 2020.

Lidhur me këtë çështje ka folur edhe ish-kryeministri Sali Berisha. Ai tha në Kuvend tha se ai mashtroi mijëra pensionistë duke i zhvatur. Ai madje hodhi akuza duke thënë se ai është ndihmuar nga Olsi Rama dhe se sipas tij, lajmi për arrestimin e tij mbajtur i fshehtë një javë nga kryeministri Edi Rama.