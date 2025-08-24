“Armët po i vendos në kanaçe”/ Zbardhen përgjimet në Sky ECC mes Ervis Çelës dhe Franc Çopjas
Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka zbardhur detaje nga hetimet ndaj organizatës kriminale Çela-Çopja, të drejtuar nga Ervis Cela dhe Franc Copja.
Raportohet se organizata kishte krijuar një rrjet të sofistikuar për trafikimin e armëve dhe drogës. Komunikimet e zbardhura mes anëtarëve të grupit tregojnë metodat e sofistikuara të transportit të armëve.
Armët me silenciator vendoseshin në kanace, armët më të sofistikuara ruheshin në qese me vakuum, ndërsa disa armë çmontoheshin dhe futeshin në kuti metalike për transport.
“Armet me silenciator, po i vendos ne kanace. Armet e sofistikuara vendoseshin ne qese me vakuum
Armet cmontoheshin dhe me pas futeshin ne kuti metalike”, thuhet ne pergjimet e SKY ECC, sipas gazetares Klodiana Lala.