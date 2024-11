"Armë në thes apo snajper ushtarak"? Dy ngjarjet që përngjasojnë me vrasjen e ndërtuesit Eduart Reçi

Një plumb i vetëm, nga nje arme qe nuk la asnje gezhoje ne vendin e ngjarjes, i mori jetën Eduart Reçit, që njihej si ndërtues i një pallati në zonën ku u vra, ndërsa 27 vjet më parë ka qenë i angazhuar në Shërbimin Informativ Kombëtar.

Një kamera sigurie e shfaq Reçin teksa rrëzohet përtokë, dhe fillimisht në sallën operative u raportua për një burrë të gjakosur, që më pas u zbulua se kishte plagë në kokë nga një armë zjarri. Reçi u dërgua në spital, por ishte e pamundur të shpëtohej.

Dëshmitarët okularë nuk kanë parë asgjë. Familjarët insistojnë se nuk kanë patur konflikte.

Krahas administrimit të dëshmisë së tyre, agjentë të shumtë krimesh kanë kontrolluar edhe në orët në vazhdim pallatet përreth, mbasi pavarësisht kamerave të shumta të sigurisë nuk janë gjurmë të të dyshuarve

Perimetri ku u gjet i rrëzuar Reçi vazhdon të jetë e rrethuar me shiritë të një skene krimi, mbasi vazhdon të konsiderohet një vendngjarje.

Kjo sepse ekspertët e hetimit nuk e kanë të qartë se nga cila distancë u qëllua dhe me çfarë arme u shti në drejtim të tij.

Megjithëse e ka regjistruar çështjen për vrasje me paramendim, prokuroria nuk ka ende një pistë konkrete ndaj po kërkohet në të djeshmen e viktimës.

Eduart Reçi rezulton të mos ketë patur probleme në të kaluarën. Nga provat e mbledhura paraprakisht është administruar një kallëzim i Reçit që kërkonte hetime për probleme pronësie dhe vetgjyqësie, por akuza ka shpallur pushimin e çështjes.

E sigurt është për agjentët se qitësi ka qenë një profesionist, i cili e ka pritur shënjestrën e bashkë me të edhe momentin e duhur për ta vrarë./top channel

Detajet ne lidhje me menyren e ekzekutimit:

Dy atentate kane ndodhur ne Shqiperi dekadat e fundit, te cilat perngjasojne ne menyre dientike me vrasjen e Eduart Recit.

Janar 2020

Kastriot Reçi, një emër i njohur së paku në veri është ekzekutuar me armë zjarri para lokalit të tij në qendër të Rreshenit, duke rihapur një plagë të vjetër të hakmarrjes në Mirditë.

47-vjeçari ishte pronar i një televizoni me seli në Lezhe “Media Plus” dhe një bar-kafe në Rrëshen me emrin “Mirdita”.

Vrasja ndodhi nga nje apartament ne zonen perballe vendit ku ndodhej viktima ne momentin e ngjarjes, ndersa te shtenat jane realizuar me ane te nje snajperi te fuqishem me precizion te larte.

Ne vendngjarje nuk u gjet asnje gezhoje, ndersa ne vendin nga i cili u qellua, policia gjenti sende te perdorura nga ekzekutori por qe nuk ndihmuan ne hetimin e ngjarjes.

Janar 2024

22-vjeçari Gëzim Sinomati mbeti viktimë pasi u qëllua për vdekje me snajper teksa ishte në ballkonin e banesës së tij.

Ngjarja e rëndë ndodhi në në lagjen “Hajro Cakërri” në Vlorë.

Ne skenen e krimit nuk u gjet asnje gezhoje, ndersa hetimet, treguan se qitesi ka realizuar goditjen nga zona perballe shtepise se Sinomatit me ane te nje snajperi me precizion te larte madje te pajisur edhe per te kryer qitje naten.

Ngjarja ne Tirane

Nje plumb i vetem ne koken e viktimes, i cili rezultoi vdekjeprures, si dhe mungesa e nje gezhoje te mundshme ne skenen e krimit, e bejne vrasjen e ndertuesit Eduart Reci nje krim te precizionit te larte, sipas policise.

Dyshimet jane per nje "arme ne thes" e cila ka lejuar autorin te qelloje dhe ka mbajtur gezhojen, ose per nje qitje te realizuar ne distance me snajper me precizion te larte.