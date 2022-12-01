Ariu i murrmë Mark shpëton nga "tortura" e kafazit në Tiranë, kthehet pas 20 vitesh në "shtëpinë e tij"
Ariu i murrmë Mark më në fund do të gëzojë lirinë e tij, pas 20 vitesh torturë në betonin e një kafazi pranë një restoranti në Tiranë.
Mediat italiane i kanë kushtuar një artikull mbi atë që i ka ndodhur përgjatë gjithë këtyre vite arriut 24- vjeçar i izoluar i vetëm në kafaz, ndërsa theksi vihet te fakti sesi ai përdorej si atraksion tradicional për klientët e restorantit, teksa ndryshe quhej si "ariu i restorantit". Prapraksenat e jetës së tij janë mizore, por jeta e tij do të marrë kthesë këtë muaj.
Për të shpëtuar Markun, u themelua shoqata austriake Vier Pfoten, e cila është angazhuar për të ndihmuar kafshët në situata të vështira që nga viti 1988, organizimin dhe zbatimin e projekteve të veçanta.
Në fillim të dhjetorit, Mark transferohet në Barenhof Arbesbach në distriktin austriak të Zwettl, i cili drejtohet nga i njëjti klub. Rruga drejt rikuperimit do të jetë e gjatë për të, siç thotë zëdhënësi i Four Paës, sepse situata në të cilën ai ka jetuar ka qenë e tmerrshme. Kafazi është shumë i vogël, nuk ka mbrojtje nga nxehtësia dhe moti i keq, nuk ka tërheqje dhe ai vetë mbrohet, nga sytë e klientëve të restorantit.
Ndër të tjera zëdhënësi i Four Paws, tregon se ariu është në një gjendje mjaft të pasigurt shëndetësore. Sipas tij. Mark ka probleme me lëvizjen dhe kërkon vlerësim klinik.
"Marku është shumë mbipeshë sepse ai merr ushqim absolutisht të papërshtatshëm dhe mund të lëvizë vetëm në një masë të kufizuar. Dhëmbët e tij janë thyer pjesërisht, ndoshta sepse ai kafshonte vazhdimisht shufrat e çelikut të kafazit, dhe kthetrat i janë lodhur shumë sepse ai ecën gjithmonë mbi beton.
Sapo të mbërrijë në Arbesbach, ne do t'i ofrojmë menjëherë kujdesin dhe vëmendjen e nevojshme veterinare në mënyrë që të shërohet", shpjegon Sigrid Zederbauer, e cila drejton Vendin e Ariut të Austrisë së Ulët, ku ariu po zhvendoset.
Sipas Four Paws, kultivimi i arinjve tashmë është i paligjshëm edhe në Shqipëri, por vendit i mungojnë lehtësirat për t'i akomoduar ata.
Në vitin 2016 kishte rreth tridhjetë raste si ai i Markut, por shumica u shpëtuan dhe u transferuan në vendstrehime të arinjve jashtë vendit falë ndërhyrjes së organizatave për mbrojtjen e kafshëve. Tani më në fund është radha e Markut, të cilin e pret jeta në natyrë që meriton çdo ari.