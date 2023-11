Arian Çani për opozitën: Me tymuese e karrige të përmbysura nuk arrijnë asgjëkundi

Gazetari, Arian Çani thotë se nga opozita nuk ka asgjë të re veçse tymuese dhe karrige të përmbysura.

Në një intervistë për Euroneës ai u shpreh se ritmi dhe teknikat e kundërsulmit duhet të jenë më të forta.

“Ka një inerci, thjesht për të thënë se çfarë po ndodh. Nuk ka ndonjë gjë të re. Ka tymuese, karrige të përmbysura. Berisha që del live ndërkohë që votohen ligjet me shpejtësi. Nuk ka asgjë të re. Ka thjeshtë vazhdimësi. Mendoj se kjo që po bën opozita është shumë pak. Ritmi dhe teknikat e kundërsulmit duhet të jenë më të forta. Nuk ka vajtur thika në palcë. Mua më duket një gjë fare normal. Opozita nuk është jetë a vdekje. Është një fëmijë që vetëm qan, por do më pas do të pushojë. Gjendja nuk është skandaloze”, tha Çani.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Ai solli në vëmendje opozitën e Kurtit në Kosovë dhe tha se njerëzit duan të mësohen me teatër të ri.

“Kujtoj opozitën e Albin Kurtit, e mbani mend sa vazhdoi me flakadanë. As opinionin nuk e kishte shumë pro, dhe me kalimin e kohës filloi të bëhej normale. Me kalimin e kohës filloi të bëhej normale. Njerëzit duhet të mësohen me një teatër të ri, me ca aktorë të veshur me kostume të tjerë. Unë them se nëse e kanë me kaq nuk do të arrijnë gjëkundi. Nëse nuk do të kenë një strategji nuk do të arrijnë asgjëkundi.”, u shpreh gazetari.