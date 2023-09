Arian Çani paralajmëron lajme surprizë për dosjen “Beleri”

Gazetari Arian Çani e ka cilësuar Fredi Belerin një të burgosur politik. Sipas tij bën vaki fiton Tirana zyrtare.

“Përtej Belerit, sepse Beleri vuan personalisht, vuan familja e tij, ky është një raport force që Shqipëria po luan me një shtet fqinj, me Greqinë. Kush do ta fitojë në fund këtë betejë? Kjo mbetet për t’u parë. Jam shumë kurioz ta shoh, bën vaki fiton Tirana zyrtare, fiton kryeministri aktual, bën vaki fitojnë ata. Cilat do të jenë pasojat? I kemi ca përgjigje, por s’dua të monopolizoj kohën e debatit,” – u shpreh Çani.